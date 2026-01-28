От удобного кресла до камеры: как бывший глава транспорта Кубани лишился всего и потянул за собой детей

Правоохранительные органы наращивают давление в рамках масштабного коррупционного расследования, связанного с дорожной отраслью Краснодарского края. Об этом пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на ТАСС.

На этот раз под удар попали близкие родственники действующего депутата Государственной Думы. По информации объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, арестованы Эльдар и Милана Дорошенко — дети парламентария от региона Андрея Дорошенко. Точные обвинения следствием пока не предъявлены, их содержание не разглашается.

Фигуранты являются владельцами и бенефициарами компаний, активно работавших на инфраструктурном рынке Кубани. В частности, ООО ПКФ «ДТК» участвовала в реконструкции Западного обхода Краснодара по контракту на 2,5 миллиарда рублей. Милана Дорошенко также владеет ООО «Северское ДРСУ», которое выполняло подряды по содержанию дорог на общую сумму 184 миллиона рублей.

Арест детей депутата стал логичным продолжением действий Генеральной прокуратуры. Ранее ведомство подало иск о наложении ареста на имущество самого Андрея Дорошенко и бывшего депутата Анатолия Вороновского на астрономическую сумму в 2,8 миллиарда рублей. Исковое заявление, принятое Центральным районным судом Сочи, охватывает целую сеть из 27 ответчиков — родственников и аффилированных с ними юридических лиц.

По версии следствия, в период с 2016 года, когда Анатолий Вороновский занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства края, была создана схема для получения коррупционного дохода в особо крупном размере. В рамках иска прокуратура требует обратить в доход государства обширный список активов: недвижимость в элитных локациях от Москвы и Ялты до побережья Азовского моря, доли в компаниях, денежные средства и ценные бумаги.

