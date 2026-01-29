Гонконгский грипп был лишь разминкой: медики обратились к россиянам с новым предупреждением

Медицинский эксперт, онколог Владимир Ивашков, предупредил в своем Telegram-канале о вероятной смене доминирующих респираторных вирусов в конце зимнего сезона. По его наблюдениям, волна заражений гонконгским гриппом (разновидность вируса A) в России идет на спад, что связано с формированием у населения достаточного уровня коллективного иммунитета, передает Лента.ру.

Однако, как отмечает врач, эпидемиологическая обстановка остается напряженной. Согласно сезонным прогнозам и циркулярным данным, в конце февраля и в марте традиционно активизируется иной патоген — вирус гриппа B. Ивашков подчеркнул, что это естественное эпидемиологическое явление, и новая волна заболеваемости практически неизбежна.

Специалист описал типичную клиническую картину для этого штамма: заболевание часто начинается остро с резкого подъема температуры тела, сильного озноба, выраженной слабости, головной боли, а также ломоты в мышцах и суставах. Для минимизации рисков заражения онколог рекомендовал россиянам не пренебрегать базовыми мерами профилактики. К ним относятся тщательное мытье рук, по возможности избегание мест массового скопления людей и отказ от привычки трогать лицо немытыми руками.

