Ошибки садоводов: как легко вырастить вкусные томаты

Эксперты рассказали о распространенных ошибках при выращивании рассады томатов и способы их недопущения, сообщил mkset.ru.

По данным издания, самая распространенная ошибка — несвоевременная высадка рассады. Так, слишком ранний посев приводит к тому, что растения перерастают. Они становятся слабыми и не способны адаптироваться к новым условиям после высадки в грунт.

Mkset указал на вторую ошибку — неудачно выбранный сорт. При выборе стоит учитывать климатические особенности региона проживания. В частности, для субъектов РФ с холодным климатом рекомендовано выбирать поздние сорта томатов, а для теплых — ранние и среднеспелые.

Третья ошибка садоводов, которая приводит к плохому урожаю, по мнению Mkset, — игнорирование климатических условий. При высадке рассады в теплицу можно не придерживаться сроков. В отличие от открытого грунта.

Эксперты рекомендуют обеспечивать растения необходимым количеством света, тепла и влаги.

«При высадке томатов в открытый грунт или теплицу важно учитывать возраст и состояние рассады. Она должна быть хорошо развитой, но не перерасти. Рекомендуемая высота рассады — от 18 до 28 см, стебель должен быть достаточно толстым, а листья — развитыми», — сообщил mkset.ru.

Ранее сообщалось, что почти 43 тыс. тонн томатов, выращенных в защищенном грунте, собрали в Подмосковье в 2024 году.