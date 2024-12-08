Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости высказал мнение, что за последние два года США при помощи президента Владимира Зеленского уничтожили Украину.

Роджер Уотерс выразил уверенность, что завершить вооруженный конфликт между Украиной и Россией необходимо как можно скорее. Спикер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет полномочий самостоятельно принимать политические решения. Он действует исключительно так, как ему подсказывают кураторы в США.

«Зеленский — марионетка. Он — посмешище. Он всегда им был и продолжает оставаться полным посмешищем», — высказал мнение Роджер Уотерс.

Кроме того, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс высказал мнение, что Владимир Зеленский не имеет право руководить страной. Юридически срок его полномочий истек. Спикер считает, что до государственного переворота на Украине 2014 года у граждан страны было право демократическим путем выбирать нового лидера. Теперь у населения такой возможности нет. По мнению Уотерса, было бы хорошо, если бы украинцам дали возможность самостоятельно выбрать нового президента.

Напомним, срок полномочий Владимира Зеленского завершился 20 мая текущего года. Президент отметил, что в условиях проведения боевых действий проводить выборы у страны возможности нет. Однако конституция Украины в случае форс-мажорных ситуаций предусматривает возможность управления государством Верховной радой.

Ранее сообщалось, что Трамп предупредил, что СВО может перерасти во «что-то гораздо большее и сильно худшее».