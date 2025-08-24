Основатель Telegram Дуров прокомментировал свой арест во Франции в 2024 году

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем официальном канале разместил развернутое заявление на английском языке, касающееся его задержания французскими правоохранительными органами в прошлом году. По информации агентства ТАСС, российский предприниматель охарактеризовал инцидент как полицейскую ошибку.

В своем обращении Дуров подчеркнул, что до 2024 года французские правоохранительные органы систематически игнорировали как национальное законодательство, так и правовые нормы Европейского союза. По его словам, запросы к администрации мессенджера передавались в обход установленных юридических процедур, что нарушало стандарты правового взаимодействия.

Технологический предприниматель выразил убежденность, что его задержание стало следствием процессуальных нарушений со стороны французских властей. При этом годовое расследование так и не выявило доказательств виновности как самой платформы Telegram, так и ее создателя.

«Наши практики модерации соответствуют отраслевым стандартам, и Telegram всегда отвечал на все юридически обязательные запросы из Франции», — уточнил он.

Особое внимание в публикации уделено репутационным последствиям. Дуров отметил, что основным результатом инцидента стал ущерб международному образу Франции как государства, декларирующего приверженность принципам свободы и правовой защищенности.

Несмотря на продолжающееся разбирательство, предприниматель продолжает соблюдать требования французского законодательства, регулярно возвращаясь в страну каждые две недели для участия в процессуальных процедурах. При этом, как указывается в сообщении, дата рассмотрения апелляции по его делу до сих пор не определена судебными инстанциями.

Ранее сообщалось, что Telegram начал блокировать каналы за доксинг и вымогательство.