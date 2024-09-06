Основной причиной младенческой смертности в Казани становятся патологии сердца

Самая распространенная причина младенческой смерти в Татарстане — патологии сердца. Об этом стало известно во время съезда детских кардиохирургов, сообщил интернет-портал KazanFirst.

По итогам прошлого года уровень младенческой смертности в республике составил 3,1 случая на тысячу родившихся. У 8–9% новорожденных выявляют врожденный порок сердца, причем некоторых детей необходимо оперировать.

Кардиолог Екатерина Бокерия уверена, что в медицинскую систему необходимо внести некоторые изменения. Важно, чтобы на стадии беременности проверяли развитие сердца плода. Будущую маму стоит проинформировать о том, что ребенок появится на свет с пороком сердца. Специалисты должны рассказывать, как в таком случае готовиться к родам и что делать после них. Эхокардиография — метод, способный определять диагноз на ранней стадии. Младенцу могут провести операцию сразу после родов.

«Порой у нас всего час на принятие решения. Бывает, что ВПС требует операции фактически сразу после рождения. На самом деле нам с вами природа дала куда больше времени. Практически 270 дней. Давайте вычтем из этого три первых месяца беременности. В любом случае остается время», — отметила медик.

Академик РАН, директор ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева» Елена Голухова рассказала, что современная наука достигла многого. Хирурги научились проводить реконструктивные операции на аортальном и митральном клапанах сердца у маленьких пациентов.

Ранее сообщалось, что кардиолог Зафираки рассказал, как определить солечувствительную гипертонию.