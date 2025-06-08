Основные условия возврата бытовой техники продавцу назвали юристы

Юрист и правозащитник Михаил Салкин рассказал, что не каждый товар покупатель вправе вернуть в течение 14 дней после его приобретения. Эксперт отметил, что сложные товары должны быть возвращены только при условии обнаружения дефекта. К ним относят компьютеры, мобильные телефоны, телевизоры. По словам юриста, покупатель обязан принять товар даже при отсутствии пломбы на коробке.

Старший юрист Ксения Зайцева рассказала, что в каждой торговой точке могут действовать индивидуальные правила. Непродовольственные товары должны сдаваться при условии отсутствия царапин и других повреждений. Важно, чтобы у предмета был сохранен товарный вид. По словам эксперта, торговая площадка имеет право в частном порядке рассматривать наличие или отсутствие различных защитных механизмов, препятствующих повторному применению товара.

Юрист Зайцева отметила, что когда торговая точка соглашается принять приобретенный товар, покупателю необходимо написать претензию.

«На имя юридического лица в электронном виде или в режиме реального времени пишется претензия. В случае если после рассмотрения продавец отказывается обменивать и возвращать деньги за товар, а покупатель считает, что его права нарушаются, он вправе подать иск в суд», – рассказала Зайцева.

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