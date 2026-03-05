От СВО до признания: экс-мэр Красноярска решил сотрудничать со следствием

Экс-мэр Красноярска Владислав Логинов, в деле которого появились новые эпизоды получения взяток, рассказал о намерении сотрудничать со следствием, сообщил prmira.ru после ознакомления с постановлением Московского горсуда.

По информации издания, бывший мэр сначала просил следствие разрешить ему отправиться для выполнения боевых заданий в зону спецоперации. После защита Логинова сообщила о просьбе выпустить экс-мэра из СИЗО, выбрав другую меру. В обоих случаях предложения были отвергнуты.

По данным издания, теперь бывший чиновник заявил о намерении сотрудничать со следствием, что, предположительно, позволит ему получить более лояльную меру наказания. Адвокат Логинова просил выпустить его из СИЗО. Экс-мэр собирается признать вину.

Корреспондент также обратил внимание, что ранее бывшего мэра обвиняли в двух эпизодах получения взятки. Теперь в документах упоминается о четырех случаях. Следствие предполагает, что бывший градоначальник краевой столицы незаконно получил более 180 млн руб. Взамен ему требовалось обеспечить победу конкретной компании в тендерах на ремонт городских дорог.

