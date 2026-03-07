«Осталась боевая часть беспилотника»: рядом с многоквартирным жилым домом в Ельце упал БПЛА

По информации главы региона, падение произошло в ночь на 7 марта. В Минобороны РФ проинформировали, что силами ПВО в регионе было устранено три БПЛА. Игорь Артамонов написал, что на данный момент в результате инцидента среди мирного населения никто не пострадал.

«Однако осталась боевая часть беспилотника, сохраняется угроза взрыва», — отмечено в сообщении губернатора Липецкой области.

Глава сообщил о мерах, которые уже предприняты: в городе организовали пункт временного размещения. Жильцов четырех домов уже эвакуировали. Для людей подготовили помещения в здании местного лицея.

По информации губернатора, на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Они занимаются обезвреживанием обломков. По завершению работы люди смогут вернуться в свои квартиры. На месте также присутствуют медики.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 марта ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник.