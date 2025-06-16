Во Владимирской области выросло число пострадавших в ДТП с автобусом

Во Владимирской области на трассе М-7 «Волга» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли три человека и еще девять получили травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла на 290-м километре федеральной дороги «Волга» и оказалась одним из самых серьезных инцидентов, случившихся в регионе за последнее время.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель пассажирского автобуса, в котором находилось более 50 пассажиров. Предположительно, именно он допустил нарушение правил дорожного движения (ПДД), что привело к столкновению с двумя легковыми автомобилями и минивэном Renault.

На месте происшествия работают спасательные службы и специалисты скорой помощи. В отношении предполагаемого виновника возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Расследование инцидента находится на контроле прокуратуры региона.

Ранее сообщалось, что в Московской области за сутки произошло семь дорожных аварий при восьми пострадавших.