Остался без части руки: полуслепой житель Подмосковья сделал операцию ради отправки на СВО

Якуббой Рахимов рассказал, что хотел помочь жителям Донбасса еще в 2014 году. Тогда его не взяли в армию из-за плохого зрения. Медики диагностировали минус 10–15 диоптрий. В 2022 году мужчина сделал операцию на глазах, чтобы в этот раз не получить отказ. После 100-процентного возвращения зрения, он заключил контракт с Минобороны РФ.

По данным издания, самые страшные события в жизни военнослужащего из Подмосковья произошли в ночь с 23 на 24 августа. Во время минометного обстрела Рахимов лишился части руки. Он участвовал в штурме в Запорожской области под населенным пунктом Гуляйполе. Там был замечен украинский военный, который орал от боли. Противник не вернулся за товарищем. Российское командование разрешило забрать его с поля. Рахимов собирался эвакуировать раненого, пока сам не получил ранение. Он потерял сознание в поле.

«И так на одной лишь воде и без еды я протянул неделю. Потом я кое-как собрался и вечером седьмого дня начал выбираться с этой территории. Путь пролегал через минные поля, места, где много погибших. Не раз и не два приходилось ночевать в окружении трупов, потому что над головой летали коптеры и в любой момент меня могли убить. А сколько раз прикидывался умершим! Меня это и спасло от верной смерти», — продолжил собеседник REGIONS.

По словам собеседника REGIONS, ткани начали гнить. Его отпаривали в госпиталь, где прооперировали. Дальнейшее лечение длилось около года. По завершению Рахимову запретили выполнять боевые задания в зоне СВО, что вызывает у него сожаление.

