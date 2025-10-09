Житель Подмосковья отправился на СВО и смог погасить долги по алиментам

В пресс-службе ГУ ФССП России по Московской области проинформировали, что житель Клина после заключения контракта с Минобороны РФ начал погашать задолженность по выплате алиментов, сообщил REGIONS.

По информации пресс-службы, судебные приставы провели последовательную работу. На исполнении у судебных приставов Клинского районного отделения находились два производства. Гражданин накопил задолженность по выплате алиментов на совершеннолетнего ребенка. Кроме того, он не выполнял обязательства по отношению к своему второму ребенку, который не достиг 18-летнего возраста.

«Из-за нерегулярной официальной работы и незначительных самостоятельных выплат общий долг превысил 2,5 млн руб.», — сообщил REGIONS после анализа данных пресс-службы ГУ ФССП России по Московской области.

По данным пресс-службы, гражданину был установлен запрет на выезд за границу, принадлежавшие ему денежные средства были заблокированы. Отцу также назначили обязательные работы. Мужчина официально трудоустроился, а затем принял решение отправиться в зону СВО. Он предоставил реквизиты для перечисления средств как по текущим платежам, так и по погашению задолженности.

