Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев не собирается проводить переговоры с Кремлем. Особенно под запретом любые уступки Украины по отношению к территориальным разделениям. Все области, которые вошли в состав независимой Украины в 1991 году, должны быть сохранены.

Флориан Филиппо задается вопросом:

«Что за игру ведет Зеленский?! Он только что заявил, что не готов разговаривать с Россией!», - интересуется лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо

Спикер отмечает, что единственное, на что способен Владимир Зеленский в сложившихся условиях, - это воевать до гибели последнего украинца. Флориан Филиппо считает подобный подход неоправданным и неуместным. Политик напомнил, что даже главнокомандующий ВСУ не верит в успех собственной армии. Советники украинского президента рассказывают журналистам об одержимости Владимира Зеленского.

«Давайте остановим бойню, давайте прекратим посылать миллиарды евро», - призывает политик

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал изданию Economist, что он не оправдал надежды президента Украины. Армия не добилась никаких существенных успехов в зоне СВО. Позже Владимир Зеленский заявил, что не согласен с Залужным. Украина обязательно добьется желаемого.

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке продолжают набирать обороты. А объединяет их только одно — деньги Соединенных Штатов. Как долго Вашингтон сможет спонсировать вооруженные столкновения, и когда наконец в кошельке США образуется дыра — рассказываем в материале «Подмосковье сегодня».