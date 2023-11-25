Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в социальной сети опубликовал пост, в котором призывает Запад оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, сообщает агентство «РИА Новости» . Политик уверен, что Киев должен согласиться на мирные переговоры с Москвой.

«Давайте остановим эту бойню», - написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо

Флориан Филиппо считает, что украинцы не хотят участвовать в военных действиях. Запад должен перестать призывать их вступать в ряды армии. Напротив, необходимо принуждать Зеленского начать переговоры.

Политик также уверен, что Запад и сам должен начать переговоры с Кремлем. Важно отменить введенные ранее антироссийские санкции. В эфире французского телевидения все чаще звучат мнения, что необходимо прекращать оказывать финансовую помощь Украине . Невозможно постоянно игнорировать подобные призывы.

Ранее украинский эксперт, бывший советник президента Кучмы Олег Соскин рассказал, почему Владимир Зеленский теряет партнеров и что ожидать Киеву в ближайшее время: прекращение финансирования ВСУ и игнор со стороны Запада.