«Остановим эту бойню»: Политик Филиппо настаивает на скорейших переговорах с Кремлем
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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в социальной сети опубликовал пост, в котором призывает Запад оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, сообщает агентство «РИА Новости». Политик уверен, что Киев должен согласиться на мирные переговоры с Москвой.
«Давайте остановим эту бойню», - написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо
Флориан Филиппо считает, что украинцы не хотят участвовать в военных действиях. Запад должен перестать призывать их вступать в ряды армии. Напротив, необходимо принуждать Зеленского начать переговоры.
Политик также уверен, что Запад и сам должен начать переговоры с Кремлем. Важно отменить введенные ранее антироссийские санкции. В эфире французского телевидения все чаще звучат мнения, что необходимо прекращать оказывать финансовую помощь Украине . Невозможно постоянно игнорировать подобные призывы.
Ранее украинский эксперт, бывший советник президента Кучмы Олег Соскин рассказал, почему Владимир Зеленский теряет партнеров и что ожидать Киеву в ближайшее время: прекращение финансирования ВСУ и игнор со стороны Запада.