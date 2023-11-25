«Против Зеленского»: Украинский эксперт рассказал о мировой борьбе «правых» и «левых» сил

Бывший советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в авторском YouTube-канале рассказал, почему ситуация в зоне СВО для Киева будет только ухудшаться.

Эксперт рассказал, что Украина теряет партнеров. В некоторых странах прошли выборы, итогами которых становится приход к власти политиков, настроенных категорически против президента Украины Владимира Зеленского.

В Ирландии проблема мигрантов становится все более актуальной. Страна теряет национальные ценности. Беженцы из Украины усугубляют этот процесс, поэтому к власти могут прийти радикально настроенные против Киева чиновники.

«В Нидерланды пришли силы, которые настроены против Зеленского», - отметил эксперт Олег Соскин

Лидер Нидерландов не признает Владимира Зеленского и демонстративно игнорирует украинского президента. Эксперт уверен, что именно эти силы смогут сформировать большинство в правительстве. Все это приведет к кризису в Евросоюзе.

В Словакии и Венгрии также придут к власти те, кто не поддерживает желание Зеленского продолжать вооруженный конфликт на Украине.

Словакия уже заявила, что не будет передавать оружие Киеву. Теперь Нидерланды также прекратят любую помощь Украине. Становится очевидным, что после выборов в других странах Евросоюза также придут силы, которые не будут помогать киевскому режиму.

Финансовые проблемы ФРГ также негативно отразятся на позиции Украины в зоне СВО. Эксперт уверен, что и в Германии в скором времени пройдут выборы, но действующий канцлер не сможет удержать власть. Украина решится еще одного важного партнера. Отметим, что Олаф Шольц сделал заявление относительно выделения средств Киеву.

«Нидерланды не будут ничего давать. Ирландия скорее всего тоже сейчас станет в позицию такую же. Германия объективно не сможет дать ни деньги, ни оружие, потому что у них сейчас огромная дырища», - поделился мнением украинский эксперт Олег Соскин

Эксперт также обратил внимание на еще одну проблему, сообщает агентство «РИА Новости». Москва активно наращивает военный потенциал в то время, как на Украине ничего не производится.

"Будет еще хуже. <…> У России заводы работают сутками, вырабатывают танки, "Грады" (реактивная система залпового огня. — Прим. ред.), артиллерию, снаряды <…>. А на Украине этого ничего практически не производится", — отметил он.

Ранее эксперт Соскин рассказал, с какой целью глава Пентагона Ллойд Остин совершил рабочий визит в Киев.