Остановка «Игнатьево», спуск к реке и рыбаки: восстановлен маршрут последней прогулки погибших в Звенигороде подростков

По информации издания, все трое подростков были увлечены разными занятиями. Дружба ребят длилась с детства, и они хорошо помнили родительский наказ: не подходить к Москве-реке, которая протекает буквально напротив их домов.

По данным издания, в последний раз детей видели вечером 7 марта у местного супермаркета. Там до сих пор висит ориентировка на их розыск, рассказывает Ирина, местная жительница, которая помогала добровольцам во время поисков.

По информации издания, остановка «Игнатьево» — место оживленное, рядом с гипермаркетом. Отсюда можно уехать к станции или в центр. В тот вечер ребят заметили многие, но никто не придал значения, когда они перешли дорогу на Игнатьевской улице и направились вниз, к реке. Этим маршрутом можно пройти и сейчас.

«У нас здесь частный сектор, но пройти к воде все же можно. Поговаривают, даже камеры народ ставит, просто так не пройдешь», — говорит житель Игнатьевской улицы Владислав.

Корреспондент «РГ» пересек дорогу и попал в частный сектор. Там он встретил предупреждающий щит о частной территории, но проход к воде свободен. От дома, где жили ребята, до реки — всего семь минут по хорошей асфальтированной дороге. Пройти по спуску в обычной обуви сложно — кругом грязь, только резиновые сапоги спасают. Но в начале марта дороги были под снегом. Можно предположить, что ребята без труда могли спуститься по насту.

По данным издания, в трагический вечер было темно. Хотя район и жилой, вечером на улицу выходит редкий прохожий. А вот рыбаки бывают часто. Один из них заметил детские силуэты на льдине. Сначала мужчина подумал, что подростки просто балуются, а когда понял серьезность, телефона при себе не оказалось — забыл дома.

«Это самое жуткое дело: вроде бы на вид лед прочный, а наступишь — можешь в полынью угодить. И течение у нас тут сильное — быстро унесет», — рассказывает «РГ» уже взрослая жительница Восточного Алина, которая в детстве часто тут гуляла.

Ранее сообщалось, что мать погибшего в Ногинске мальчика госпитализирована в реанимацию.