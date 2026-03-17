Стало известно, где находится мать убитого в Ногинске мальчика

В Подмосковье расследуют убийство 12-летнего ребенка. Тело мальчика с ножевым ранением груди обнаружили 17 марта в квартире в Ногинске. Мать ребенка находилась в соседней комнате в бессознательном состоянии. Женщину госпитализировали, сейчас она в реанимации. Об этом сообщает телеграм-канал СК Подмосковья.

По данным следствия, 16 марта 49-летняя женщина вместе с сыном приехала в Ногинск из Москвы. Они сняли квартиру посуточно. На следующий день хозяйка жилья зашла в квартиру, увидела произошедшее и вызвала скорую помощь и полицию.

Следователи и криминалисты работают на месте. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

