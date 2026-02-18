Под Красноярском на свалке нашли упаковки от гробов с именами погибших бойцов СВО

В селе Николаевка Красноярского края местные жители обнаружили на свалке упаковки от цинковых гробов, в которых доставляли тела погибших участников специальной военной операции (СВО), сообщил портал «Прима ТВ».

На фанере от ящиков сохранились таблички с фамилиями, именами и званиями бойцов. Люди, забиравшие доски для хозяйственных нужд, порой даже не отрывали эти опознавательные знаки — так и топили печи с именами героев.

По словам местных жителей, такая картина наблюдается давно — упаковки выбрасывают регулярно, не заботясь о том, чтобы снять таблички. Стоит отметить, что ситуация получила огласку, и 17 февраля свалку оперативно ликвидировали.

