Осторожно, гиганты: курортную Анталью наводнили медузы размером с кастрюлю

Курортный сезон в Турции может омрачиться неожиданной напастью — к берегам Антальи прибило огромных медуз, размер которых сравнивают с кухонной утварью. Местные жители и гости курорта все чаще сталкиваются в воде с массивными полупрозрачными существами, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на турецкое агентство IHA.

Морской биолог Мехмет Гекоглу пояснил, что речь идет о виде Rhopilema nomadica, более известном как медуза-кочевник. Эти гости попали в Средиземное море классическим путем — через Суэцкий канал, а затем мигрировали в залив Антальи. По словам специалиста, распространению скоплений способствовали сильные ветры, которые буквально загнали морских животных в курортные воды.

Размеры захватчиков впечатляют: взрослая особь может достигать веса в десять килограммов, а длина ее щупалец нередко превышает полтора метра. Гекоглу настоятельно рекомендует отдыхающим ни в коем случае не прикасаться к медузам. Угроза, по прогнозам ученого, сохранится как минимум до июня. Туристам, планирующим пляжный отдых в ближайшие месяцы, стоит проявлять бдительность и следить за предупреждениями спасательных служб на побережье.

