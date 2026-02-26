«Медузы вперемешку с мазутом»: что происходит на популярных пляжах Пхукета из-за разлива топлива

Из-за смены ветра и течения мазутное пятно, образовавшееся после крушения контейнеровоза Sealloyd Arc, движется к основным туристическим зонам Пхукета. Путешественники сообщают о черных сгустках нефтепродуктов на пляжах Ката, Рача, Корал и Равай, которые пользуются наибольшей популярностью у отдыхающих, в том числе из России.

Как передает Telegram-канал Mash, местные жители и гости острова жалуются, что мазут практически не отмывается с кожи и одежды — после контакта людям приходится выбрасывать испорченные шлепанцы и купальники. При подплыве к острову Корал гиды рекомендуют туристам оставлять дорогостоящее снаряжение, например педали для плавания, на судне, чтобы избежать их порчи. На берегу очевидцы наблюдают десятки медуз, перемешанных с нефтяными сгустками. Наиболее любопытные доставали из воды куски мазута размером до пяти сантиметров.

Особое беспокойство вызывает ситуация на юге острова, где расположены зоны премиального отдыха — пляжи Най Харн, Ката Ной и Януи. Стоимость двухнедельного проживания в пятизвездочном отеле на Кате стартует от 215 тыс. рублей на человека. Сейчас именно в этом направлении распространяется загрязнение. Нефтепродукты уже душат крабов и моллюсков, наносят урон коралловым рифам, накапливаются в организме рыб и черепах.

Власти Таиланда задействовали систему мониторинга OilMap и приступили к установке боновых заграждений. В середине февраля чиновники оценивали угрозу как минимальную, однако смена ветра привела к тому, что мазут достиг берега. Самый неблагоприятный сценарий, по мнению экспертов, — дальнейшее усиление западного ветра, которое может распространить нефтепродукты на главные пляжи Пхукета.

