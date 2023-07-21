Осторожно: Мошенники нашли новый способ хищения средств с банковских карт

Мошенники работали по такой схеме: сначала преступники звонили человеку и представлялись сотрудником банка. Рассказывали о возможности установки на мобильное устройство удобного приложения, которое поможет следить за перемещением средств и обезопасит их хранение на счете. Иногда людям говорили, что это просто обновленная версия мобильного приложения банка, которую они предлагают скачать по предложенной ссылке с целью исключения хакерских атак. Люди верили и выполняли рекомендации. Как только они устанавливали приложение, с их счета снимали все деньги.

Пострадавшими в Волгоградской области стали: 70-летняя пенсионерка, у которой украли 62 тысячи рублей, 65-летняя пенсионерка, со счета которой пропало 357 тысяч рублей и подросток, у которого мошенники забрали 9 тысяч рублей.

Ранее депутаты Государственной Думы согласовали законопроект, который обязует банки нести ответственность за действия мошенников и препятствовать переводу средств на сомнительные счета.