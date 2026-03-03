Осторожно, весна! Эксперт рассказала, как защитить детей от травм на каникулах

Директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева в беседе с REGIONS рассказала , как минимизировать риски для здоровья детей разных возрастов на время отдыха во время весенних каникул и праздничных выходных в честь Международного женского дня.

Эксперт отметила, что переменчивые погодные условия несут определенный риск: под лужами скрываются ямы и твердые препятствия, нередко на дорогах образуется наледь. В таких условиях повышается риск получения различных травм, в числе которых ушибы и переломы. Елена Кошелева рекомендует сосредоточиться на дороге и не отвлекаться на гаджеты.

«Особенно скользкими становятся дорожки возле подъездов, игровые площадки и неочищенные дворы. Ходить по таким местам стоит неспеша, руки держать свободными для сохранения равновесия и, если устоять не получилось, группироваться и падать на бок, а не на спину или вперед», — отметила она.

Эксперт рекомендует напомнить детям, что выходить на лед весной — опасно. Особенно стоит быть осторожными вблизи берегов, где встречаются течения и стоки. Важно помнить об опасности, которая исходит от сосулек. В период таяния они могут падать с крыш. Наледь также может нанести вред здоровью. Такие места лучше обходить.

Весенние каникулы — не всегда повод забыть про зимние развлечения. Иногда в городах еще лежит снег и есть возможность кататься с горок. Однако игнорировать потепление нельзя. Важно выбирать для спуска безопасные зоны.

«Необходимо учитывать ряд важных правил: выбирать специально оборудованные горки, не начинать спуск, пока люди внизу не отойдут, не цепляться за других и кататься по одному», — отметила эксперт.

Эксперт рекомендует также напомнить детям правила поведения на игровых площадках.

«Обледенелые лестницы и скользкое покрытие увеличивают риск падений. Обратите внимание ребенка на эти нюансы, чтобы он был более осторожен играя на площадке и лазая по городку», — заключила Кошелева.

