Осторожно, змеи: из-за раннего тепла рептилии могут проснуться уже в конце марта. Биолог назвал самые опасные места

Доктор биологических наук Сергей Леонов предупредил, что в конце марта россияне могут случайно встретиться со змеями. Знания о привычках рептилий помогут избежать нежданной встречи, сообщил nashgorod.ru.

Биологи объяснили, что осенью змеи находят места для зимовки, из которых постепенно вылазят при потеплении. Достаточно, чтобы воздух прогревался до плюс 5-6 градусов. Учитывая погодные условия нынешнего сезона, есть высокий риск встречи со змеями уже в конце марта — начале апреля.

«Массовая активность обычно начинается в апреле, когда земля начинает хорошо прогреваться», — объяснил доктор биологических наук Сергей Леонов.

Эксперты пояснили, что первым делом змеи хотят хорошо прогреться. Они выбирают открытые площадки. Весной рептилий преимущественно можно встретить под досками, строительным мусором и в кучах старой травы на дачных участках. Кучи прошлогодней травы и валежника также подходят для зимовки. При появлении теплых солнечных лучей рептилии выползают наверх и принимают солнечные ванны.

По данным экспертов, за пределами дачных участков змеи встречаются на лесных опушках, просеках и тропинках. Здесь земля прогревается быстрее. Не менее их привлекают влажные места — берега рек и болот, где параллельно можно найти еду: лягушек и мелких животных.

«Весной змеи часто лежат на открытых участках — на тропинках, возле пней или на старой траве. Там быстрее всего прогревается земля», — отметил Леонов.

