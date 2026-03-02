«Соседи даже не знают»: житель Раменского рассказала о живом подарке на Новый год, который теперь кормит всю семью

Житель Балашихи Алексей Михайлов рассказал, как в преддверии новогодний ночи предвкушал вкус запеченных перепелок, но получил от друга живых птиц, сообщил REGIONS. У мужчины было всего два варианта, что сделать с неожиданным подарком.

По словам Алексея, Новый год праздновали с живыми перепелками. Друг предложил два варианта: забить птиц или оставить в квартире для свежих яиц. Первый способ семью не устроил.

«Я предвкушал гастрономический экстаз, но вместо этого чуть не получил инфаркт. Перепела оказались живые! Так мы и встретили Новый год под бой курантов и птичьи „трели“», — рассказывает Алексей.

Алексей взялся за создание для пернатых идеальных условий: обеспечил их теплом, освещением, кормом и, конечно, заботой. Однако первое же снесенное яйцо настолько поразило его своим видом, что он испытал настоящий шок.

«От первого яйца я был в ужасе! Оно было без скорлупы, лишь в тоненькой пленочке, как у змеи. Так я понял, что птицам не хватает кальция, потому что по незнанию кормил их кормом для попугаев. После этого я приобрел специальный корм, и все наладилось», — рассказывает Алексей.

Как поясняет житель Подмосковья, оттенок скорлупы напрямую зависит от состава корма, так что, меняя рацион, можно получать яйца разного цвета. Обычно одна несушка приносит по одному яйцу в день. Если в хозяйстве пять-семь перепелок, семья ежедневно обеспечена питательным завтраком. Каждое яйцо содержит 168 килокалорий и 12 граммов легкоусвояемого белка.

«Перепелки не входят в список запрещенных для содержания в квартире животных. Но нужно следить за тем, чтобы не нарушались права соседей: чтобы не было запаха, шума и грязи. Могу заверить, что при правильном содержании от 2 — 4 птиц не будет ни того, ни другого, ни третьего. Мои соседи даже не знают, что у меня есть перепелки», — рассказал Алексей.

Ранее сообщалось, что зоолог Андронов назвал главные ошибки при встрече с ежом в Подмосковье.