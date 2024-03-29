Свыше 5 кг каннабиса и 18 кустов конопли изъяли полицейские с дачного участка в Подмосковье

Безопасность
Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

В Подмосковье задержали двух жителей столицы, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленники арендовали в Электрогорске дачный участок. Там полицейские обнаружили и изъяли восемнадцать кустов конопли и пакет с каннабисом общей массой свыше пяти килограммов.

В отношении 32-летнего и 36-летнего мужчин возбудили уголовное дело. В настоящее время фигуранты содержатся под стражей.

Ранее сообщалось, что уроженец Дагестана получил пять лет колонии за покушение на сбыт наркотиков на территории Подмосковья.

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ГУ МВД России по Московской области