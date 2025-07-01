Осужденный за кражи денег американских банков россиянин освобожден из СИЗО по болезни

Судья Пермского краевого суда во время рассмотрения апелляционной жалобы на отказ районного суда выпустить осужденного в Москве хакера Артема Зайцева условно-досрочно по причине ухудшения самочувствия учла доводы стороны защиты, сообщил properm.ru.

Корреспондент Properm.ru из зала суда сообщил, что хакер принял участие в заседании по видеоконференцсвязи. Его адвокат предоставила суду обследования МРТ. Сторона защиты также просила учесть мнение врача, который проводил осмотр осужденного. По мнению специалиста, общее состояние пермяка ухудшается. Комиссия ФСИН также ознакомлена с документами. Адвокат попросила не озвучивать поставленный диагноз.

Фигурант дела Зайцев обратил внимание на то, что в СИЗО допускаются пропуски лечения. Он считает, что болезнь прогрессирует. Заболевание входит в перечень препятствующих отбыванию наказания, уточнила адвокат. Мужчина просил разрешить ему проходить курс лечения за пределами СИЗО. Суд освободил хакера.

«Я полностью раскаиваюсь», — ответил Зайцев судье, которая уточнила, изменилась ли его позиция по уголовному делу.

По информации издания, Зайцев — один из участников хакерской группировки, которая за материальное вознаграждение занималась передачей данных банковских карт иностранных граждан.

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