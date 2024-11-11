От 120 тыс. руб. продают элитных щенков в Омске

За 120 тыс. руб. горожанам предлагают купить щенков породы акита-ину или японская акита, которые проживают в Омском племенном питомнике. Собаки этой породы отличаются верностью своим хозяевам. Они достаточно терпеливые и ласковые. Обладают безупречными манерами.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель также стоит 120 тыс. руб. В объявлении указано, что стоимость могут снизить для тех покупателей, кто не намерен участвовать с собакой на выставках и разводить потомство (продают девочку). В таком случае цену снижают до 80 тыс. руб. Продавец отметил, что у щенка покладистый характер и хорошие гены.

Встречаются также предложения за 100 тыс. руб. Так, в Омске продают девочку американского булли и щенка-добермана от служебных родителей. Щенки здоровые и ухоженные. Самым дорогим в подборке Города55 стал щенок-девочка породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель, стоимость которого оценена в 130 тыс. руб. Собака ласковая и энергичная, но не способна длительное время пребывать в одиночестве.

«По словам продавца, щенок, у которого нет недостатков, уже готов к переезду в новый дом. У него в наличии есть выписка из Всероссийской единой родословной книги РКФ, выполнена вакцинация Вангард», — сообщил gorod55.ru.

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