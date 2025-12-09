От 1,3 тыс. до 1,9 тыс. руб. в месяц: какую страховку смогут выбрать самозанятые с 2026 года

С 1 января 2026 года для самозанятых на случай временной нетрудоспособности введут добровольное страхование. Депутат Госдумы от Московской области Александр Толмачев рассказал REGIONS, что изменится в рамках данного нововведения.

Депутат рассказал, что закон о добровольном страховании приняли во втором и третьим чтении. В рамках эксперимента он вступит в силу с 1 января. Самозанятые не могут рассчитывать на то, что работодатель обеспечит им социальные гарантии. Несмотря на самостоятельное обеспечение работой, граждане должны быть включены в общую структуру трудовой сферы.

«У самозанятого работодателя нет, он сам себе и владелец бизнеса, и отдел кадров, и бухгалтерия. И в случае, если он <...> сломает ногу, никаких выплат не получит. Для многих это критично, ведь во время вынужденного простоя самозанятые могут остаться без денег. Чтобы этого не произошло, и вводится новый механизм», — отметил Толмачев.

Депутат рассказал, что страхование самозанятых — процедура, на которую они решаются добровольно. С 1 января им предложат два размера страховой суммы: 35 тыс. или 50 тыс. руб. Каждый месяц самозанятые будут переводить отчисления в размере от 1,3 тыс. до 1,9 тыс. руб. Александр Толмачев считает, что подобные меры позволят защитить граждан, которые работают официально и законно.

