Пенсия под угрозой: депутат рассказала о скрытых рисках схем с самозанятостью

Популярная среди некоторых компаний схема трудоустройства, при которой сотрудников переводят в статус самозанятых, грозит людям потерей будущей пенсии и социальных гарантий. Об этом в эксклюзивном комментарии для «Ленты.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Парламентарий пояснила, что при полноценных трудовых отношениях работодатель отчисляет за сотрудника примерно 30% от его зарплаты на социальное страхование. Эти взносы формируют пенсию, оплату больничных листов и декретных выплат. В то же время самозанятый платит лишь 4-6% налога на профессиональный доход, что полностью лишает его этих важнейших социальных льгот.

«Для сотрудника ситуация, в рамках которой он находится в полноценных трудовых отношениях с юридическим лицом, но остается в статусе самозанятого, плачевная», — сказала политик.

Депутат отметила, что подобные действия работодателя являются серьезным нарушением и влекут за собой административную ответственность. Выявить фиктивную самозанятость, по словам парламентария, достаточно просто. На это указывают четкие признаки трудовых отношений: стандартный рабочий график, подчинение внутренним распоряжениям руководства и постоянный характер работы.

