От 22 до 27 тыс. руб. в месяц: сколько на самом деле стоит машина в Подмосковье за миллион с учетом кредита

Мечта о личном автомобиле в 2026 году требует тщательных финансовых расчетов. Цены на новые машины растут, кредитные ставки остаются высокими, и позволить себе авто за 1 млн руб. может далеко не каждый. О том, сколько нужно зарабатывать и на что рассчитывать покупателям, рассказал REGIONS руководитель отдела продаж автоцентра Сергей Княжев.

«Ситуация на рынке сегодня непростая. Новых автомобилей стоимостью до ₽1 млн практически не осталось — разве что отечественная Lada Granta в базовых комплектациях. Зато на вторичном рынке выбор гораздо шире. Но прежде чем выбирать машину, нужно честно оценить свой бюджет и понять, сколько банк готов вам дать», — объясняет Сергей Княжев.

По мнению специалиста, если покупатель рассчитывает на кредит в 1 млн руб., придется учитывать жесткие условия 2026 года. Ставки по автокредитам варьируются от 25 до 30 процентов годовых, срок кредита обычно составляет пять лет, а первоначальный взнос — от 20 до 30 процентов.

При первоначальном взносе в 200 тыс. руб. сумма займа составит 800 тыс. руб., отметил эксперт. Ежемесячный платеж при средней ставке 28 процентов достигнет 22–23 тыс. руб. Если взнос окажется меньше (10–15 процентов), платеж поднимется до 25–27 тыс. руб.

«Я всегда советую клиентам: ежемесячный платеж по кредиту — это не все расходы. Добавьте к нему минимум ₽5–10 тыс. на содержание машины. И считайте, выдержит ли ваш бюджет такую нагрузку», — советует Сергей Княжев.

Ранее сообщалось, что продажи новых машин в РФ рухнули до минимума за 11 месяцев.