В Екатеринбурге мужчина лишился более 3 млн рублей, решив купить машины

В Екатеринбурге мужчина стал жертвой мошенников, лишившись крупной суммы денег при попытке приобрести две иномарки. Об этом сообщило управление МВД по Свердловской области.

По словам потерпевшего, в июне он увидел в Telegram-канале объявление о возможности доставки автомобилей из-за рубежа «под ключ».

После того как мужчина связался с автором объявления, тот предложил продолжить общение в другом мессенджере, где они обсудили детали. В результате они пришли к соглашению о доставке автомобиля марки Lexus, после чего мошенник предоставил пострадавшему копию договора с некой компанией. В соответствии с условиями договора, мужчина внес депозит в размере 365,3 тыс. руб.

Позже мужчина решил приобрести аналогичный автомобиль и для своей супруги, внеся дополнительно 755 тыс. рублей в качестве депозита, а также часть суммы за оба автомобиля.

После перевода денег мошенники сообщили о блокировке счетов и потребовали дополнительную сумму. Мужчина решил обратиться в компанию, с которой, как он полагал, был заключен договор, где ему сообщили, что их менеджеры с ним не работали.

В итоге общая сумма причиненного потерпевшему ущерба составила 3 млн 180 тыс. 999 руб., сообщили в полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

