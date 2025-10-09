От 5 до 12 руб. за два месяца: как сильно подорожал бензин на разных заправках Тюмени

За два месяца тотального подорожания топлива в Тюмени цена на бензин на некоторых АЗС выросла на 12 руб., сообщил nashgorod.ru.

По информации издания, в городе есть заправки, которые можно считать бюджетными. Стоимость топлива на них обычно более низкая, чем в других городских АЗС. К таким станциям редакция «Нашего Города» отнесла АЗС «ТПКГаз». За два месяца АЗС увеличила стоимость АИ-95 на 12,3 руб.

Редакция привела в пример стоимость АИ-95 по городу: АЗС «Кондор» — 65,50 руб./литр (подорожание составило 7,50 руб.), АЗС Signal — 66,40 руб./литр (+5,70 руб.), АЗС «ТПКГаз» — 68,30 руб./литр (+12,30 руб.). По информации издания, стоимость других марок топлива также выросла.

По данным издания, рост цен стал причиной дополнительной финансовой нагрузки жителей Тюмени. Город является крупным региональным центром. Автомобили имеют многие жители. Кроме того, в Тюмени работает большое количество транспортных компаний.

«Удорожание бензина и дизельного топлива приводит к увеличению затрат на доставку товаров, что может повысить цены на продукты, одежду и другие повседневные товары. Для семей, где автомобиль — основное средство передвижения, дополнительные расходы на топливо становятся ощутимой статьей в бюджете», — сообщил nashgorod.ru.

По данным издания, горожанам необходимо адаптироваться: экономно расходовать топливо, менять маршруты, искать заправки с более выгодными ценами или объединяться для поездок на одном авто.

Ранее эксперт Юшков высказал мнение, что рост цен на бензин отразится на стоимости многих товаров и услуг.