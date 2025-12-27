От $50 тыс. в месяц до тройного убийства: суд обязал экс-депутата ГД выплатить деньги потерпевшим

Суд обязал экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко возместить моральный вред потерпевшим по делу о тройном убийстве на Кипре, сообщило РИА Новости после ознакомления с документами дела.

По информации издания, суд выносил решение на основании вердикта присяжных. Бывшего депутата признали виновным в организации убийства двух бизнесменов и переводчицы. Трагический инцидент произошел в 2004 году на Кипре.

По версии следствия, в 90-ые годы у бывшего депутата появились криминальные связи, которыми он пользовался. В частности, он требовал у бизнесмена деньги. Ежемесячно на протяжении нескольких лет получал до $50 тыс., но потом бизнесмен предупредил о прекращении подобного сотрудничества. В свою очередь Глущенко начал угрожать и потребовал $10 млн.

«Гражданские иски потерпевших... о возмещении морального вреда удовлетворены частично. Взыскано с Глущенко М.И. в пользу (потерпевшего) ... в счет возмещения морального вреда 5 млн руб., в пользу (потерпевшего) ... 3 млн руб.», — говорится в документе.

По версии следствия, бывший депутат был причастен к убийству депутата и правозащитника Галины Старовойтовой. В 2013 году ему предъявили обвинение. Бизнесмен и депутат Госдумы второго созыва дал показания и признал вину. Он заключил досудебное соглашение. Суд учел данное происшествие при вынесении общего вердикта.

«По совокупности с предыдущим наказанием по делу об убийстве депутата и правозащитника Галины Старовойтовой Глущенко получил 24 года колонии и штраф в 300 тыс. руб.», — сообщило РИА Новости.

Апелляционный суд отклонил жалобу и оставил ранее вынесенный приговор в силе.

