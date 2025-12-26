Директор УК пять лет выписывал себе премии из карманов жильцов: они «подарили» ему 40 млн рублей

Экс-директор управляющей компании ООО «Жилсервис-3» в Заволжье приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение более 40 миллионов рублей, собранных с жителей за коммунальные услуги и содержание домов. Об этом пишет ИА «Время Н» .

По данным Генеральной прокуратуры, мужчина на протяжении почти пяти лет, с июля 2013-го по март 2018 года, систематически похищал деньги, которые исправно вносили жильцы обслуживаемых домов.

Преступная схема была построена на использовании подставных фирм, через которые происходило обналичивание средств. Это позволило директору не только присваивать деньги, но и пытаться легализовать их, скрывая происхождение.

В результате жители, честно оплачивавшие счета, фактически финансировали личное обогащение недобросовестного управленца, в то время как эти средства должны были идти на ремонт, уборку и другие нужды их домов.

Городецкий городской суд признал экс-директора виновным по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере и отмывание денежных средств. Он получил пять лет лишения свободы за пять лет незаконного обогащения.

Помимо реального срока, который он будет отбывать в колонии общего режима, суд также удовлетворил гражданские иски о взыскании ущерба.

