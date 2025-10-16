От 90-х до федеральной трассы: как всего один мост изменил судьбу целого города за 19 лет?

Девятнадцатый день рождения празднует Кузнецкий мост в Кемерово, без которого история города уже не может быть полноценной, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Пресс-служба министерства ЖК и ДК Кузбасса опубликовала фотографии городского объекта, сделанные 19 лет назад.

По информации пресс-службы министерства, масштабное строительство объекта закончилось в 2006 году. Однако история появления моста началась еще в 90-ые годы. Объект длиною более 600 метров и шириною свыше 40 метров соединил центральную часть города с оживленными Кировским и Рудничным районами. Появление моста положительно отразилось на жизни местных жителей и разгрузке транспортных потоков.

«Мост является одним из самых широких в Сибири по своим параметрам», — указано в сообщении ведомства.

По данным издания, Кузнецкий мост — настоящая транспортная артерия. Без моста жизнь мегаполиса стала бы невыносимой. Мост является ключевым звеном большой федеральной трассы «Сибирь», который связывает Кузбасс с разными городами региона: Новосибирском, Красноярском и Иркутском. Торжественное открытие моста 19 лет назад сопровождалось праздничной концертной программой, которую горожанам представили непосредственно на мосту.

