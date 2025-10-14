С опозданием на пять месяцев завершен ремонт путепровода в Кемерово

В Кемерово завершился капитальный ремонт ключевого путепровода на въезде в жилой район Пионер, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Согласно информации мэрии, подрядчики провели комплексное обновление инфраструктуры. Были приведены в порядок основные несущие конструкции моста, а проезжая часть получила абсолютно новое покрытие. Особое внимание уделили безопасности пешеходов. Там, где раньше людям приходилось двигаться непосредственно у проезжей части, теперь обустроена специальная пешеходная зона. Она включает в себя комфортный переход через железнодорожные пути, для покрытия которого использовали мягкий резиновый материал.

«Еще в апреле мэр обещал справиться к маю, но лишь сейчас, спустя долгих 5 месяцев с конца весны словно застывшего строительства, это место на въезде в Кемерово "растаяло" и "ожило"», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Значительные изменения затронули и прилегающую территорию. Как уточнили в мэрии, пространство под мостом и окружающая площадь были полностью благоустроены. Для повышения комфорта граждан, пользующихся общественным транспортом, в зоне путепровода установили четыре современных остановочных павильона. Реконструкция объекта решила не только транспортные, но и важные социальные задачи, улучшив инфраструктуру всего района.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на 74 пешеходных переходах появилась проекционная разметка.