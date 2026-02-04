От Абхазии до Сибири: уникальные камни с иллюзией «камень в камне» стали товаром за десятки миллионов

Жители Кузбасса продают на сайте бесплатных объявлений камни, найденные в России и Абхазии, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Стоимость находок составляет 10 и 15 млн руб.

Жительница Новокузнецка опубликовала на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже камня, который она обнаружила на дне Черного моря в Абхазии. Эксклюзивная находка оценена горожанкой в 10 млн руб. Автор объявления отметила, что считает камень уникальным. По ее мнению, создается иллюзия, будто в камне есть камень. Горожанка рассказала, что раньше нигде такого камня не встречала.

«В камень как будто заточены камушки меньшего размера. Считаю его очень редким и каким-то особенным», — написала горожанка.

Житель Кемерова также опубликовал объявление. Он предлагает приобрести камень за 15 млн руб., который он нашел на территории Сибири. Мужчина готов встретиться с покупателем в его городе. Продавец предупредил, что такая услуга возможна в случае обсуждения темы заранее. Размеры одной из половинок составляют 8 сантиметров в длину и 5 сантиметров в ширину.

«Два зеркальных камня (раскол на две половины) с одинаковыми силуэтами!» — говорится в объявлении.

Ранее сообщалось, что в Электростали пользуются спросом топоры, которым практически 70 лет.