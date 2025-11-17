От арбитражных заседаний к мировому соглашению: как развивался финансовый спор «Салавата Юлаева» с застройщиком

По информации издания, уфимский девелопер пытался взыскать с хоккейного клуба 109 млн руб. Спор между сторонами рассматривался в Арбитражном суде Московской области. Суд откладывал некоторые заседания. Участникам конфликта вернули проект соглашения для уточнения деталей. После суд утвердил предложенный вариант. Уфимская компания выступала кредитором по договору займа и требовала вернуть 109 млн руб.

По информации издания, в истории хоккейного клуба есть опыт урегулирования денежного конфликта подобным путем. Например, «Салават Юлаев» заключил мировое соглашение с Благотворительным фондом «Урал». Сумма долга достигла 100 млн руб. Взятые на себя обязательства компания не выполнила. Фонд получил исполнительный лист. Параллельно клуб оформлял договоренности с другими кредиторами. При начислении суммы специалисты учитывали расходы по госпошлине и проценты по ставке 26% годовых, которые назначили с 22 февраля.

По данным издания, основанная первым президентом Республики Башкортостан Муртазой Рахимовым некоммерческая организация «Урал» направила в Арбитражный суд Республики Башкортостан исковые требования к местному хоккейному клубу. Судебное производство было возбуждено в конце мая текущего года.

