От берега до глубины: как прошло обследование подводного газового перехода в проливе Невельского

В 2025 году специалисты выполнили плановое обследование подводного перехода в проливе Невельского, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, обследование предполагает три этапа работы: от берега до дна. Специалисты уже обследовали материк и территорию Сахалина. Они установили местоположение труб и оценили уровень их состояния. Работы выполняли в определенные дни: специалистам необходимо всегда учитывать отливы и приливы моря.

По данным издания, в рамках второго этапа работы специалисты промеряли глубины, сканировали дно, оценивали состояние конструкций. Для выполнения заданий они выходили в акваторию на моторных лодках. Принятые меры позволили диагностировать мелководье.

«Вода в проливе мутная из-за сильных донных течений. Для того чтобы получить качественные данные приходится буквально часами ловить окна хорошей погоды», — объяснил заместитель начальник линейно-эксплуатационной службы Амурского филиала «Газпром трансгаз Томск» Павел Череповский.

По информации издания, глубоководное обследование стало финальным этапом работ. При помощи цифрового оборудования специалистам удалось с сантиметровой точностью определить глубину залегания трубы. Они проверили ее уровень изношенности: участки провисания и оголения, недозаглубления и малейшие отклонения от проекта. Работу выполнили в сентябре. В акваторию выходило специально зафрахтованное судно «Водолаз Зюляев», с борта которого исследовали дно.

