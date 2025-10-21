Еврокомиссия успокоила Сербию: российский газ в страну продолжат поставлять

Еврокомиссия заявила, что не планирует прекращать поставки российского газа в Сербию, одновременно призвав Белград к интеграции в общеевропейский энергетический рынок. Об этом сообщает «Рамблер».

Еврокомиссия опровергла возможные риски прекращения транзита российского газа в Сербию. По словам еврокомиссара по расширению Марты Кос, утвержденный ЕС план RePowerEU, который предполагает полный отказ от закупок российского газа к 2028 году, не обязывает страны-члены блокировать его транспортировку в третьи государства, включая Сербию.

Кос подчеркнула, что у Брюсселя нет намерения изолировать Белград от энергопоставок. В то же время еврокомиссар призвала сербскую сторону активнее диверсифицировать источники энергии и глубже интегрироваться в энергетическую систему Европейского союза для повышения собственной устойчивости.

Ранее президент Сербии Вучич заявил о попытках сорвать встречу Путина и Трампа.