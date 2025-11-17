От бережного отношения к хлебу до особого «ч»: как жизнь в Петербурге сформировала характер композитора Зобнина

Эксперт по просьбе корреспондента «РосБалта» провел сравнительный анализ. По его мнению, в Москве институции менее консервативные, чем в Санкт-Петербурге. В регионах же событий намного меньше, чем в северной столице. Актуальные проблемы петербургских академических музыкантов — низкие зарплаты и социальные гарантии.

«Разумеется, не везде так. Но факт неутешительный: в современном мире, если ты хочешь делать что-то свое, а не просто быть винтиком в какой-то структуре, ты можешь быть и средним музыкантом, а вот менеджером обязан быть блестящим», — отметил собеседник «РосБалта».

Композитор рассказал, что с одной стороны, в Санкт-Петербурге проходит большое количество различных мероприятий: выступают молодые артисты, проводят фестивали и конкурсы, публика встречает известных музыкантов. С другой стороны, для пятимиллионного мегаполиса такого количества событий недостаточно.

Композитор Артур Зобнин рассказал также, как жизнь в Санкт-Петербурге сформировала его характер. По его словам, в городе уважительно относятся к памяти жертв блокады. По этой причине к хлебу с детства зарождают бережное отношение. Половина семьи композитора захоронена в братской могиле. Кроме того, от горожан перенимаешь особое произношение звука «ч».

«Ну и становишься немного снобом, конечно. Мне мама еще в детстве говорила: в музыке 3 гения — Бах, Моцарт и Бетховен, в живописи — Леонардо, Рафаэль и Микеланджело. Все остальные уже рангом пониже. В итоге так теперь и живу с этим под коркой», — рассказал композитор.

