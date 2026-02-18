От Бородина до наших дней: в Раменском прошел юбилейный Сретенский бал в память о защитниках Отечества

В храмовом комплексе села Карпово состоялось торжество, объединившее историю, культуру и православные традиции. Здесь прошел пятый по счету Сретенский бал, приуроченный к двум важным событиям — Дню православной молодежи и великому празднику Сретения Господня. Вечер собрал более полусотни танцевальных пар, готовых на время перенестись в позапрошлое столетие.

Темой бала организаторы выбрали «От поля Бородина до наших дней», посвятив его защитникам Отечества разных эпох. Гости не просто танцевали — сначала они осваивали премудрости историко-бытовых танцев под руководством опытного танцмейстера Маргариты Рахманько, которая отмечена медалью Екатерины Великой. Лишь после урока все вместе исполнили разученные па на паркете.

Настоятель храма отец Андрей отметил: такие встречи дарят молодежи живую радость общения и приобщают к истокам. Организаторы добавили, что, вопреки всеобщей увлеченности гаджетами, юноши и девушки с нетерпением ждут этого события и заранее к нему готовятся. Помощь в проведении оказал Раменский молодежный центр.

История Сретенского бала уходит корнями в 1903 год, когда он впервые прошел по указу императора Николая II. В Карпово эту традицию бережно хранят уже пятый сезон, превращая ее в мост между прошлым и настоящим, напоминание о непреходящей ценности культурного наследия и православных традиций.

