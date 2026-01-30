От демографии к календарю: депутат предлагает давать супругам до 35 лет дополнительный отпуск

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС) и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов высказал мнение, что молодым семьям необходимо ввести дополнительный оплачиваемый отпуск. По мнению эксперта, подобная мера положительно отразится на решении демографической проблемы в России, сообщило интернет-издание «Абзац».

Депутат высказал мнение, что современные молодые супруги посвящают много времени для решения рабочих задач. Отпуск, предоставленный паре одновременно, позволит им расслабиться и задуматься о рождении первенца. По мнению специалиста, одна из ключевых причин демографического кризиса — хронический стресс.

«Когда оба супруга вынуждены жить в режиме постоянной усталости, сложно говорить о создании условий для рождения ребенка. Данная мера должна быть четко направленной и иметь конкретные параметры», — заявил «Абзацу» заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС) и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

Депутат Иванов считает, что такой отпуск должен быть оплачиваемым. Предложенные меры позволят супругам максимально расслабиться. Право на дополнительный отпуск должны получить сотрудники в возрасте до 35 лет. Важно, чтобы отпуск длился не менее 14 дней.

По мнению депутата, предложенный подход стал бы органичным развитием действующих мер поддержки родителей, переведя фокус с помощи уже сложившимся семьям на более ранний, учредительный этап. Такая превентивная стратегия позволила бы оказывать адресное содействие именно в момент формирования семьи, работая на опережение потенциальных трудностей.

Ранее сообщалось, что в ОП предложили выплачивать пособие многодетным матерям все три года отпуска.