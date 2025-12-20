От донатов к дебошу: как российский бар превратился в площадку для жестоких стримов

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов пришли в бар «Хата» к стримерам, которые избивали девушек за донаты в прямом эфире, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112».

По информации канала, постоянными посетителями кафе стало несколько мужчин. Они приходили в заведение, употребляли большое количество спиртных напитков и выходили в прямой эфир. Во время стримов пользователи платили блогерам деньги за разные действия.

По данным канала, любого парня можно было за 3 тыс. руб. поставить в угол. За такую же сумму посетители кафе были готовы заклеить себе рот скотчем. Они принимали любые заказы. Так, за определенную плату стримеры могли молчать в эфире.

По информации канала, стримеры часто приглашали присоединиться разных девушек. Общение нередко приводило к конфликтам. Мужчины применяли по отношению к девушкам физическую силу. Драки пользовались популярностью среди подписчиков. Местные жители просили разобраться в ситуации и прекратить дебош.

В ночь на 20 декабря правоохранители посетили кафе.

«Кроме того, силовики и правозащитники провели массовые рейды по подобным заведениям, но не выявили правонарушений», — сообщил телеграм-канал.

