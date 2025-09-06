От древних башен до современных маршрутов: почему даже глава Чечни открывает регион заново

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал , что еще никогда лично не посещал село Харкарой в горах Веденского района.

По информации издания, населенный пункт славится древними башнями. Во время интервью корреспондент обратился с вопросом, в каком месте республики он больше всего любит проводить свободное время. Рамзан Кадыров рассказал, что на данный момент еще не раскрыл для себя всю республику, которая славится различными достопримечательностями и красивой природой.

«Как раз сегодня я проложил у себя в голове маршрут в Харкарой — местность в горах Веденского района, где я еще не был. Там есть башни, небольшой древний город, крепость», — рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава Чеченской Республики пожелал путешественникам открыть для себя регион. Рамзан Кадыров отметил, что республика везде разная, но всегда красивая. В регион можно приехать для того, чтобы отдохнуть душой. В республике, по мнению Кадырова, есть много завораживающих мест. Для путешественников построены интересные туристические маршруты. Глава отметил, что за первое полугодие 2025 года рост туризма в Чечне составил 18%. Аналитики пришли к такому мнению на основании анализа данных за аналогичный период 2024 года.

