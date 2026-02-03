От температуры до сыпи: как распознать оспу обезьян на ранних стадиях

Заболевание прогрессирует поэтапно, однако его клиническая картина является довольно характерной. На раннем этапе пациент ощущает системное ухудшение самочувствия: фиксируется рост температуры тела, возникает цефалгия (головная боль), миалгия (ломота в мышцах) и выраженная астения (слабость). Ключевым диагностическим маркером оспы обезьян служит лимфаденопатия — увеличение размеров лимфоузлов, что не является типичным для многих иных вирусных заболеваний.

По прошествии одного-трех дней на кожных покровах формируется экзантема (сыпь). Ее первоначальная локализация — лицо, впоследствии элементы распространяются на туловище и конечности. Кожные проявления претерпевают трансформацию: начинаются с макул (плоских пятен), преобразуются в папулы, затем в везикулы (пузырьки), которые в конечном итоге подсыхают с образованием корочек.

Этот период сопровождается ощущениями зуда и дискомфорта. Нарушение правил гигиены и расчесывание элементов сыпи создают риск присоединения вторичной бактериальной инфекции.

Ранее сообщалось, что в России сразу несколько подростков госпитализированы с опасной болезнью EVALI.

Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» предупреждает: материал носит ознакомительный характер, а мнения и рекомендации специалистов не приравниваются к медицинским назначениям. Имеются противопоказания. Всегда в индивидуальном порядке необходимо проводить консультации со своим лечащим врачом.