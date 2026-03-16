От ЕГЭ до киберпреступлений: чем запомнились лидеры рейтинга депутатов от Тюменской области перед выборами 2026 года

Осенью 2026 года в России состоятся выборы в Государственную думу IX созыва. В преддверии данного события журналисты решили проверить, кто из депутатов от Тюменской области активнее других коллег участвует в обсуждении социально значимых проектов, выступает в Государственной думе и помогает населению в решении проблем, сообщил nashgorod.ru.

В рейтинге «Нашего Города» лидирует один из самых молодых и политически активных депутатов Государственной думы Ксения Горячева. Политик выступает в ГД, принимает участие в обсуждении проектов, активно ведет соцсети для прямого диалога с гражданами. Депутат предлагал упростить процедуру сдачи ЕГЭ и создать совет экспертов по вопросам непрерывного образования.

«Депутат также неоднократно критиковала инициативы своих коллег по цеху: возвращение в школы оценок за поведение, введение выплат беременным школьницам, отмену моратория на смертную казнь, запрет песни "Сигма бой"», — сообщил nashgorod.ru.

Второе место в рейтинге издания занял депутат Эрнест Валеев, который является соавтором 110 законопроектов. Его имя известно в регионе, потому что политик длительное время в разных должностях эффективно решает вопросы местного населения. В число достижений депутат эксперты издания внесли закон, который позволяет конфисковывать имущество осужденных в случае неправомерного доступа к компьютерной информации и некоторые другие киберпреступления.

«В числе самых значимых — законопроект об уголовном наказании для уклонистов от мобилизации, предусматривающий штрафы до 500 тыс. руб., принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет, а также введение запрета с марта 2025 года на продажу энергетиков подросткам», — отметили эксперты издания.

Замыкает тройку лидеров рейтинга депутат Иван Квитка. Эксперты обратили внимание, что политик не любит общаться с прессой и избегает выступлений в ГД: за созыв зафиксировано одно выступление на пленарном заседании. Однако активно участвует в разработке социально-значимых законопроектов.

«Депутат инициировал законопроект о предоставлении льгот и компенсаций участникам специальной военной операции и членам их семей, поправки, касающиеся наведению порядка в сфере нелегальной миграции, запрета на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и т.д.», — отметили авторы рейтинга.

