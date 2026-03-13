Партия «Единая Россия» отчиталась о выполнении народной программы в сфере жилищного строительства

Партия «Единая Россия» в рамках второго окружного отчетно-программного форума «Есть результат!» отчиталась о реализации народной программы в сфере ЖКХ и жилищного строительства.

Участниками форума стали секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин, главы регионов и депутаты, ветераны СВО, активисты партии, эксперты.

Как отметил Якушев, «Единая Россия» реализовала народную программу в сферах жилищного строительства и благоустройства. При этом объекты благоустройства выбирали сами жители.

«Только в прошлом году в таком голосовании участвовало около 17 млн человек. А с 2021 года — почти 70 млн. Фактически — полстраны. Так что благоустройство — в прямом смысле — стало нашим общим делом», — сказал он.

По его словам, за время действия народной программы в России ввели более 500 млн кв. м. жилья и расширили программу семейной ипотеки. По программам субсидирования ипотечных ставок поддержку получили более 3 млн жителей.

В 2024 году партия обеспечила законодательное закрепление нового стандарта для кварталов, строящихся по программе комплексного развития территорий — они должны проектироваться и возводиться сразу с социальными объектами.

Марат Хуснуллин отметил, что в 2025 году в стране ввели 150 млн кв. м. недвижимости. Впервые за всю историю ввели свыше 60 млн кв. м. ИЖС.

«Это произошло потому, что стали делать социальную газификацию, проще стали участки давать, больше подводить дорог и коммуникаций. Развивается ипотека на ИЖС. Помогает в этом закон «Единой России» о дачной амнистии», — сказал он.

Активная работа ведется и в части расселения аварийного жилья. В Подмосковье с 2021 по 2025 год по Народной программе расселили более 31 тыс. человек из аварийных домов общей площадью более 500 тыс. кв. м. В прошлом году расселили более 11 тыс. человек в 45 округах.

«В регионе действуют строгие стандарты ввода ЖК: должны быть обустроены парковки, детские сады, школы, поликлиники, парки. В 2025 году благоустроено 110 общественных пространств — парки и набережные. Только так район превращается в место полноценной жизни», — рассказал депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов.

Он отметил, что особое внимание уделяют развитию социальной инфраструктуры. По инициативе партии была создана уникальная система поддержки специалистов бюджетной сферы, в том числе через жилищные программы. К примеру, соципотекой в регионе с 2021 года воспользовались почти 2 тыс. человек. Кроме того, Подмосковье — лидер в стране по обеспечению жильем детей-сирот. В 2026 году квартиры получат более 800 человек.

В рамках форума участники внесли свои предложения в новую народную программу — решения были выработаны на шести тематических круглых столах.

