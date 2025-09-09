От ФАП до свадьбы: история любви медиков стала поводом для напоминания о диспансеризации

Министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов в своих социальных сетях рассказал, что двое медицинских работников региона — Виктор и Светлана — 5 сентября 2025 года официально стали семьей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации министра, познакомились молодые люди во время проведения диспансеризации, что лишний раз подчеркивает важность регулярных медицинских обследований. Жених работает заведующим Новопокровским фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП), а невеста является врачом-терапевтом Итатской участковой больницы.

Министр Тарасов поздравил молодоженов, пожелав им счастья и семейного благополучия. Он также воспользовался возможностью, чтобы напомнить жителям региона о необходимости своевременного прохождения диспансеризации. Министр также поделился фотографией счастливых молодоженов.

«Срочно внесите в график и запишитесь: на портале "Госуслуги", по телефону 122, в поликлинике по месту прикрепления», — написал министр.

Ранее сообщалось, что в Сети завирусилось видео с кражей подарков молодоженов на их свадьбе.