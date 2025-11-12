От гибели рыб до загрязнения колодцев: какие последствия разлива нефтепродуктов угрожают Нижегородской области?

Фото: [ Мурановский пруд на реке Талица в деревне Ашукино округа Пушкинский/Медиасток.рф ]

В пресс-службе управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия проинформировали о разливе нефтепродуктов в Кстовском районе. Эколог Асхат Каюмов высказал мнение, что окружающей среде нанесен достаточно серьезный ущерб, сообщил newsnn.ru.

Эксперт считает, что серьезный ущерб нанесен птицам. Специалист пояснил, что одна капля нефтепродуктов создает на поверхности воды пленку площадью около одного квадратного метра. В нефтяную пленку могут попасть птицы. Пернатые потеряют способность двигаться и летать из-за переохлаждения.

По мнению эколога, в зоне риска также оказались рыбы. Теплый период прошел, поэтому нефтепродукты будут долго перерабатываться. В местах, где наблюдаются их остатки, будет отсутствовать кислород. В регионе может наступить мор рыб.

«Масштаб проблемы не очень большой, но локально — это достаточно серьезный ущерб», — отметил специалист.

Эксперт предупредил, что жители близрасположенных районов также находятся в зоне риска. Открытые воды взаимосвязаны с подземными. В некоторых дворах пользуются колодцами.

«Какие будут концентрации под землей, скажет только лаборатория, но они будут», — предупредил Каюмов.

